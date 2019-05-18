الخزعلي: الاعتذار الامريكي عن مقتل احد افراد الشرطة الاتحادية لايعفي الجاني

وتساءل الخزعلي "هل توجد حصانة قانونية للقوات الأمريكية أمام القضاء العراقي"، معتبرا "هذه مسالة مهمة يجب الوقوف عندها".
وتابع "المفروض ان الدولة العراقية رفضت إعطاء حصانة لها اثناء مفاوضات معاهدة الجلاء".
وقدّم القائم باعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود، اليوم السبت، اعتذاراً للشرطة الاتحادية بعد مقتل احد منتسبيها وإصابة اثنين آخرين بغارة للتحالف الدولي في كركوك.
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