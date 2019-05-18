النصر يناقش ما جرى بمجلس نينوى ويحذر من اي تراجع بالملف الامني

واضاف الائتلاف انه "تمت مناقشة ما جرى في مجلس محافظة نينوى وتاثيراته على الاوضاع في المحافظة والذي انعكس بعدها على الاوضاع السياسية"، مجددا "رفضه لما جرى وعدم قبوله بعملية كسر الارادات ولي الاذرع الذي حصل وما تبعه من امور خاطئة والتلويح بالتهديد لمن يقف بالضد من هذا التوجه والذي يعد من الامور التي لا تصب في مصلحة البلد والعملية السياسية".
وتابع ان "الائتلاف بحث التفاهمات الجديدة مع الكتل السياسية لايقاف التداعيات السلبية في البلد اضافة الى مناقشة موقف ائتلاف النصر للمرحلة المقبلة لكي تسير الدولة بالطريق الصحيح"، موضحا انه "ناقش الوضع الامني في عموم البلد والحذر من اي تراجع فيه".
واكد انه "تم تدارس تقويم العمل الحكومي بعد مضي اكثر من ستة اشهر واسباب التلكؤ في اكمال التشكيلة الحكومية اضافة الى مناقشة عمل مجلس النواب واللجان البرلمانية".
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