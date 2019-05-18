مصرع شخص بصاعقة جوية في ليلان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صاعقة جوية تسببت بمصرع شخص في ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك". واضاف ان "حدود الناحية تشهد صواعق جوية باستمرار"، مشيرا الى ان "المتوفي من مواليد 1970".



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