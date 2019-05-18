لم يوقفها عمرها.. 'مسحراتية' تكسر التقاليد لتوقظ الصائمين (صور)

السيدة ناهية عارف والذي يبلغ عمرها 63 عاماً كسرت التقاليد المتبعة في عمل "المسحراتي" لتقوم بنفسها بالتجول في منطقة "كاريزة ووشك" والتي تسكن بها، في محافظة السليمانية ومحاولة إيقاظ الصائمين.

للسنة الثالثة على التوالي تخرج ناهية عارف ابتداءً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتتجول في عدد من الأزقة بمنطقتها قرابة ساعة كاملة، بشكل طوعي ومن دون مقابل.









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