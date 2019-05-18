سانا: الدفاعات الجوية تتعامل مع أجسام غريبة اطلقت من الأراضي الإسرائيلية

وذكرت الوكالة في خبر اطلعت عليه الخليج 365، ان "أجسام غريبة دخلت من الأراضي المحتلة في أجواء المنطقة الجنوبية". وأضافت أن "المضادات الأرضية السورية تمكنت من التعامل معها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.