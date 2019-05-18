مجلس اربيل يقرر تخفيض ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تخفيض ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ إلى 450 ﺩﻳﻨﺎﺭاً".
ونقل البيان عن رئيس المجلس علي رشيد، قوله إن "المجلس سيشرع أﻳﻀﺎً بتوزيع ﺍﻟﻨﻔﻂ بين ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان سعر اللتر للبنزين العادي في اربيل يتراوح بين ٦٧٥ و٧٠٠ دينار، أما سعر لتر البنزين المحسن فيبدأ من ٨٥٠ لغاية ٩٠٠ دينار.
ونقل البيان عن رئيس المجلس علي رشيد، قوله إن "المجلس سيشرع أﻳﻀﺎً بتوزيع ﺍﻟﻨﻔﻂ بين ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان سعر اللتر للبنزين العادي في اربيل يتراوح بين ٦٧٥ و٧٠٠ دينار، أما سعر لتر البنزين المحسن فيبدأ من ٨٥٠ لغاية ٩٠٠ دينار.
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