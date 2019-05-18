مدير الدفاع المدني يوجه بارسال تعزيزات لنينوى وصلاح الدين بعد الحرائق

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد تكرارها مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وحسب اوامر الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي يوجه بارسال تعزيزات من جميع المحافظات الى نينوى وصلاح الدين لاحتواء حوادث المحاصيل الزراعية بموسم الحصاد لحقول الحنطة".
وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم طالب، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بارسال فرق دفاع مدني لاتساع الحرائق في المحافظة.
يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة لسبايكر بخسائر مادية كبيرة.
وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم طالب، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بارسال فرق دفاع مدني لاتساع الحرائق في المحافظة.
يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة لسبايكر بخسائر مادية كبيرة.
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