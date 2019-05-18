وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية".



وأضافت أنه "جرى التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار الايجابي لتقليل حدة التوتر في المنطقة وتثبيت الاستقرار فيها وبما يخدم تطلعات الشعبين في حياة حرة كريمة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صالح ومسجدي يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار الايجابي لتقليل التوتر بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.