

وفيما يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط الى إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. رؤساء الكتل الكردية يقدمون طلباً لتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المادة ١٤٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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