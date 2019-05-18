وأضاف، ان "قانون الادارة المالية يمثل دستوراً مصغراً للسياسات المالية كما هو الدستور الاتحادي للدولة العراقية"، لافتا الى ان "القانون يرسم الخارطة العامة للادارة المالية للدولة العراقية للسنوات المقبلة للمضي ببناء اقتصاد وموازنة صحيحة".
واشار السعدواي الى، ان "تشريع القانون سيفتح الباب لتشريع وتعديل قوانين اخرى، من الممكن معالجتها من خلال قانون الادارة المالية"، موضحا ان "القانون جاء لغرض تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة الاتحادية".
واكد أن "القانون سيعمل على توجيه جميع الإيرادات الاتحادية الى الخزينة العامة لتغطية الانفاق العام، وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان إدارة النقد على النحو الأمثل".
وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت في 12 اذار 2019 تقرير ومناقشة مشروع قانون الإدارة المالية والمقدم من قبل اللجنة المالية النيابية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: قانون الادارة المالية دستور مصغر ونسعى لتشريعه خلال الاسبوعين المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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