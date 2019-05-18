رئاسة الجمهورية تسمي السنيد ممثلا لها في البرلمان

افاد مصدر برلماني، السبت، بأن رئاسة الجمهورية سمت حسن السنيد ممثلا لها في مجلس النواب. يذكر ان مجلس النواب عقد، اليوم السبت، جلسته الـ 18 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.



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