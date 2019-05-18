الكتل الكردستانية توجه بيانا للرأي العام بشأن خانقين

وأضاف، أن "جراء تلك الممارسات الإجرامية استشهد أكثر من أربعين بين مواطنين وأفراد ومنتسبي الأجهزة الأمنية، وألحقت بالمنطقة أضرار مادية كبيرة، ولم يكتف أؤلئك المجرمون بذلك بل يعمدون إلى إحراق محاصيل الفلاحين وتجريف الأراضي وزرعها بالألغام والعبوات، و خلال اسبوع واحد خلف ذلك أربعة من الشهداء بينهم أحد المعلمين".
وتابع، "في الوقت الذي ندين تلك الاعمال الإجرامية وتلك المؤامرة الخبيثة التي تستهدف التعايش والاستقرار في المدينة نرى ضرورة أن تتدخل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكل الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع هذا الظلم والاستهداف الذي سلط على تلك المدينة وأهلها".
وأكد، أن "مدينة خانقين تتعرض هذه الايام لظروف استثنائية خطيرة قد تؤدي للنزوح الجماعي والهجرة وترك الفلاحين لأراضيهم، ونحن كممثلي الشعب في مجلس النواب نكشف هذه الحقائق للناس ليقف الجميع على الحقائق ولنضع الجميع أمام مسئولياتها القانونية لإيجاد حل عاجل لها".
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