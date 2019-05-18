وقال السكيني في مؤتمر صحافي عقده اليوم بالبرلمان وحضرته الخليج 365، "اننا اليوم امام قانون مهم في تاريخ الحكومة العراقية، وهو تحدي عظيم للبرلمان العراقي، وهو قانون ذو صبغة دولية"، مبينا "اننا قدمنا مقترح قانون، لعله يكون للاجيال التي تاتي في المستقبل، اذ طالبنا في القانون تشكيل لجنة عليا للمطالبة بكل التعويضات اللازمة والاضرار التي شنت امريكا وحلفاءها واسرائيل وخاصة في السنوات 1981 و1991 و2003".



واضاف ان "مسودة هذا القانون تتكون من خمسة فصول و16 بندا، تلزم رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بان تطالب امام المجتمع الدولي باضرار الحرب التي شنت امريكا وحلفاءها التي دمرت كل البنى التحتية والتلوث البيئي الذي حدث وتسبب بمئات اللاف من امراض السرطان، بسبب استخدام اليورانيوم المحظورة دوليا"، موضحا ان "التعويض يكون وفق القانون باثر رجعي ماديا ومعنويا".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب يعلن عن تقديم مقترح قانون لتعويض المتضررين التي شنتها امريكا واسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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