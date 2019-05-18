الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة لتقييم اداء الوزارات

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيو.، إن "رئيس مجلس النواب وجه بتشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعضويه ثلاثة اعضاء موزعون على اللجان البرلمانية المختصة". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "على اللجان ان تقدم تقريرها خلال السنة التشريعيه الاولى".

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