سائرون تدعو إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق قتلة أربعة متظاهرين بالنجف

وقال النائب عن الكتلة ماجد الوائلي في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وحضرته الخليج 365 إن " المتظاهرين في النجف المطالبين في كشف الفساد ومحاربة المفسدين قوبلوا بالسلاح وسقط على اثره أربعة شهداء و20 جريحاً"، داعيا البرلمان إلى "سماع صوت الأيتام وثكالى الشهداء وصوت الجرحى".وطالب الوائلي بـ"ممارسة المسؤولية النيابية للمحافظة على مهنية التحقيقات وعدم السماح بإسكات أصوات المطالب الشعبية"، مشدداً على ضرورة "إصدار قرار برلماني باعتبار ضحايا النجف شهداء كونهم خاضوا ممارسة إصلاحية، وتعويض الجرحى عما أصابهم من ضرر".

وأضاف، أن "على مجلس النواب تطبيق القانون وإحقاق الحق وإنزال الإعدام بحق مرتكبي جريمة القتل"، لافتاً إلى أن "لجنة حقوق الانسان زارت مكان الحادث لمعرفة حقائق الأمور، واثبت لديهم أن التظاهرة سلمية".



وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، أمس الجمعة، في بيان تناول أحداث النجف، عن تنفيذ القوات الأمنية أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المنفذين لـ"أعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها"، مبيناً أن "التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين بإطلاق النار أو الحرق، وتقديم من يثبت عليه الجرم إلى القضاء".