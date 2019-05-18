البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال مصدر برلماني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب، عقد اليوم، جلسته الثامنة عشر من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي".
ويتضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم عدد من المواضيع بينها طرح موضوع "الاعتداءات" الاميركية على القوات العراقية، اضافة الى مناقشة تقرير عن واقع المنظومة الكهربائية.
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