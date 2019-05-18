الجبوري: 20 شخصية يجتمعون غدا بمنزل النجيفي لبحث تشكيل تحالف جديد

وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، ان "20 شخصية سياسية ستجتمع يوم غد الاحد في منزل رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي لبحث تشكيل تحالف جديد، وانقاذ ابناء المناطق المحررة من الوضع البائس".

واضاف الجبوري ان "الاجتماع سيبحث ايضا الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد".



وجاء ذلك بعدما اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن اجتماعه مع 38 نائبا من اجل التباحث بشأن تشكيل التحالف الجديد، فيما اكد عدد من نواب المدن المحررة من تنظيم "داعش"، اليوم السبت، السعي لتشكيل تحالف القوى العراقية، مؤكدين على أهمية استبعاد الفاسدين من المشاركة في هذا التحالف.

الا ان النائب احمد الجبوري كشف، اليوم السبت، ان 40 نائبا سينضمون الى تحالف المحور قريبا، مشيرا الى المضي باستبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما اكد ان اجتماع الامس لتحالف القوى العراقية كان عدد الحضور 17 نائبا فقط وانسحبوا اثنين منهم.