نائبة: واسط لم تُمنح نسبة 4% من مجموع الطاقة الوطنية للكهرباء

وقالت المكصوصي في مؤتمر صحفي في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، إن "واسط لم تعطى نسبة 4% من مجموع الطاقة الوطنية للكهرباء"، متسائلةً "ما هو المعيار الذي تم (وفقاً له) احتساب النسبة وتوزيعها على المحافظات".
وأضافت المكصوصي، أن "محافظة واسط أقل نسبة بين المحافظات في توليد الطاقة الكهربائية"، داعيةً المركز الوطني لتوزيع الكهرباء إلى "إعادة احتساب الحصص".
وأضافت المكصوصي، أن "محافظة واسط أقل نسبة بين المحافظات في توليد الطاقة الكهربائية"، داعيةً المركز الوطني لتوزيع الكهرباء إلى "إعادة احتساب الحصص".
وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي قال، أمس الجمعة (17 ايار 2019)، إن إدارة الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط ما زالت "لا تتعامل بعدالة ولا مهنية من حيث المساواة بين المحافظات".
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