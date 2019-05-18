وأضاف البنك، أن "اقل ودائع للقطاع الخاص سجلت لدى المصارف التجارية كانت في شهر نيسان من عام 2004 حيث بلغت هذه الودائع مليار و803 مليون و609 الف دينار"، مشيرة الى ان "معدل الودائع للقطاع الخاص لدى المصارف التجارية ابتداءا من عام 2004 ولغاية كانون الثاني من عام 2019 بلغت 15 مليار و439 مليون و966 الف دينار".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي: نسبة ودائع القطاع الخاص لدى المصارف التجارية بلغت 27 مليار دينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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