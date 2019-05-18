ميسي للاعبي برشلونة: لم أتصل بغريزمان

2019-05-18 | 12:11
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، أنه لم يتصل بالفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، لإقناعه بالقدوم إلى النادي الكتلوني.
وأكدت الصحيفة أن صفقة انتقال غريزمان إلى النادي الكتالوني تتمتع برفض كبير داخل غرف ملابس برشلونة، مشيرة إلى أن اللاعبين قاموا بإيصال هذا الشعور إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا.
يذكر أن جريزمان أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء الماضي، بقرار رحيله، ونشر النادي الإسباني فيديو وداعي للاعب على الحساب الرسمي للروخيبلانكوس بـ"تويتر".
وكانت تقارير إسبانية أوضحت مؤخرًا أن غريزمان أثناء اجتماعه مع مسؤولي أتلتيكو لإبلاغهم بقرار الرحيل، ادعى أن ميسي اتصل به وطلب منه الانتقال إلى برشلونة، وهو الأمر الذي لا يقدر على رفضه.
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