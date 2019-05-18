بالوثيقة.. إعادة كلية الزراعة الى موقعها الاصلي

وذكرت الوزارة في بيان ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على نقل كلية الزراعة – جامعة بغداد الى موقعها القديم في ابي غريب".

وأضاف انه "وجه بحل الاشكالات القانونية مع المستثمر وذلك حسب طلب مقدم من لفيف من منتسبي الكلية".

