- 1/2
- 2/2
وذكرت الوزارة في بيان ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على نقل كلية الزراعة – جامعة بغداد الى موقعها القديم في ابي غريب".
وأضاف انه "وجه بحل الاشكالات القانونية مع المستثمر وذلك حسب طلب مقدم من لفيف من منتسبي الكلية".
وأضاف انه "وجه بحل الاشكالات القانونية مع المستثمر وذلك حسب طلب مقدم من لفيف من منتسبي الكلية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. إعادة كلية الزراعة الى موقعها الاصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.