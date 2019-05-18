الكعبي : المسودة الجديدة لقانون جرائم المعلوماتية ستنجز الاسبوع المقبل

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي استقبل، اليوم، ممثلة هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ومستشارة شؤون الاتصالات جوان فؤاد معصوم"، مبينا أن "اللقاء بحث اهم المتغيرات التي تبدا من اسم مشروع قانون جرائم المعلوماتية".ونقل البيان عن الكعبي قوله، أن "مسودة القانون سيتم الانتهاء منها الاسبوع المقبل بعد ان تم تغيير جميع بنودها المحالة من قبل الحكومة، ولم تكون النهائية أيضا حيث ستعرض على جميع الجهات المعنية قبل رفعها للتصويت"، لافتا الى أنه "بعد اقرار القانون سيشعر المواطن العراقي ولأول مرة ان الدولة هي المسؤولة عن تأمين الحماية لخصوصياته وامواله ومعلوماته، وايضا ايجاد منظومة قانونية قادرة على حماية كيان الدولة".وتابع الكعبي، أن "مكتبنا اشرف على تنظيم ورعاية اكثر من 16 مؤتمر وندوة واجتماع موسع واستضافة خلال الايام الماضية، وجرى التشاور مع منظمات مجتمع مدني واكاديميين ونقابات وخبراء يمثلون اجهزة امنية وهيئات وشركات قطاع خاص".

واشار الى، أن "على ضوء ملاحظاتهم واحتياجاتهم تمت كتابة المسودة الجديدة التي ستكون الافضل على صعيد المنطقة وحتى العالم"، مشيرا الى أن "المسودة التي احيلت الينا من قبل الحكومة لم تكن صالحة للإقرار، والنسخة التي يعمل عليها مجلس النواب تختلف بشكل كامل عن السابقة".