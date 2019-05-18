مصدر محلي: إكسون موبيل تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي بالبصرة

ونقلت رويترز عن المصدر قوله ان "شركة اكسن موبيل تعلن البدء بإجلاء موظفيها من حقل القرنة في محافظة البصرة".

واضاف ان "إنتاج في حقل غرب القرنة1 لم يتأثر من إجلاء إكسون موبيل لموظيفها".

أكدت وزارة النفط، الاربعاء الماضي، عدم وجود اجلاء او مغادرة للموظفين في شركة اكسون موبيل الامريكية لمواقع العمل داخل الاراضي العراقية.



وجاء ذلك بعدما كشف موظف عراقي في الشركة، عن قيام إدارة الشركة بإجلاء موظفيها العاملين في محافظة البصرة، خشية تعرضهم لاعتداءات.