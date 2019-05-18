واضاف ان "إنتاج في حقل غرب القرنة1 لم يتأثر من إجلاء إكسون موبيل لموظيفها".
أكدت وزارة النفط، الاربعاء الماضي، عدم وجود اجلاء او مغادرة للموظفين في شركة اكسون موبيل الامريكية لمواقع العمل داخل الاراضي العراقية.
وجاء ذلك بعدما كشف موظف عراقي في الشركة، عن قيام إدارة الشركة بإجلاء موظفيها العاملين في محافظة البصرة، خشية تعرضهم لاعتداءات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر محلي: إكسون موبيل تبدأ إجلاء موظفيها من حقل القرنة الغربي بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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