من هو السفير الامريكي الجديد في بغداد

وتولر هو سفير الولايات المتحدة في اليمن منذ عام 2014، كما كان سفيراً لبلاده لدى الكويت بين عامي 2011 و2014، وسبق له أن عمل في سفارات واشنطن في القاهرة وبغداد والكويت والرياض، حيث تنقّل بين مناصب مختلفة.وبحسب بيان سابق للبيت الأبيض، فإنّ تولر "عمل في وزارة الخارجية الأميركية نائباً لمدير مكتب شمال الخليج ومسؤولاً بمكتب مصر"، لافتاً إلى أنه "يجيد اللغة العربية، ويحمل شهادة بكالوريوس من جامعة بريغام يانغ، وشهادة ماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة بيكر ويلكنز من وزارة الخارجية".

كما أنّ تولر عضو في السلك الدبلوماسي الأميركي الأقدم برتبة "وزير مستشار"، وعمل قبل ترشحيه لمنصب السفير الأميركي في العراق، كمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الأميركية في الكويت، وكذلك نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في القاهرة، بالإضافة إلى توليه منصب مستشار الشؤون السياسية في سفارة أميركا بالرياض، ونائباً للسفير في الدوحة.



واكدت السفارة الأميركية في بيان لها إن مجلس الشيوخ الأميركي أكد ترشيح السفير ماثيو تولر ليشغل منصب السفير الأميركي لدى العراق. بعثة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد تبعث بأحر التهاني والتبريكات للسفير تولر، وتتطلع قدماً لوصوله.

وسيصل السفير الأميركي الجديد في بغداد إلى مقر عمله والسفارة محاطة بإجراءات أمنية مشددة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، على خلفية الأزمة المتصاعدة مع إيران.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مسؤول عراقي قوله إن "السفير الأميركي الجديد قد يصل الأسبوع المقبل إلى العراق ونتوقع أن يكون أكثر حراكاً من سابقه دوغلاس سيليمان"، موضحاً بأن "المسؤولين العراقيين الذين عملوا خلال حكومتي إياد علاوي وإبراهيم الجعفري يعرفونه، ويؤكدون أنه صِدامي وتقاريره لها درجة موثوقية لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة".

وتابع "ما زال الأمر مبكراً لنرى تحركات السفير الجديد، لكن نأمل أن يكون عامل تهدئة وأن تكون تصريحاته أقل حدة، خاصة وأن سيرته في اليمن لا تبشر بالكثير"، على حد قوله.

