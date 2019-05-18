وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كون كروفياتس "تعجز الكلمات أن تعبر عن حزني العميق لنقل خبر وفاة أحد زملائنا مساعد الكابتن مصعب سليمان، والذي وافته المنية مساء اليوم، فقد أصيب بأعراض مرضية لدى وصول رحلته إلى الرياض وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإنقاذه إلا أنه توفي في المستشفى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة".
وتابعت "هذا ويتم الآن الإعداد لإحضار عائلته إلى الرياض، وسنبذل قصارى جهدنا لتخفيف مصابيه، لقد كان عضوا مهما في عائلة طيران أديل، وسنفتقده كثيرا، دعواتنا له ولعائلته وأصدقائه ولنا نحن في طيران أديل والذين نؤمن جميعا بقضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وصرحت الشركة لــ "صحيفة مكة" السعودية انه "لا يوجد لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي عن هذا المصاب الجلل ونحترم خصوصية عائلتة الكريمة التي هي في طريقها الآن للرياض".
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد أفراد طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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