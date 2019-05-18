مصر تدخل موسوعة غينيس بأعرض جسر في العالم

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وكان الرقم القياسي السابق مسجلا لجسر في كندا بعرض 65.2 متر.
يبلغ عرض الجسر 67.3 متر
وقالت "غينيس" على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الجسر المعلق الضخم يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، ويسير في اتجاهين بكل منهما 6 حارات مرورية، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.
وأشارت الموسوعة العالمية إلى أن الجسر، الذي يقع شمالي القاهرة قرب من وسط العاصمة المصرية، تم تصميمه وبناؤه من قبل شركة "المقاولون العرب" المصرية.
استهلك الجسر في بنائه حوالي مليون متر مكعب من الخرسانة
وأوضحت أن 4 آلاف مهندس وفني وعامل شاركوا في بناء الجسر الذي استهلك حوالي مليون متر مكعب من الخرسانة، بالإضافة إلى 1400 كيلومتر من الأسلاك الفولاذية، لصنع 160 كابل تعليق.
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