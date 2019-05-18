'ويفا' يفرض عقوبة على برشلونة واياكس

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه "تم توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو على النادي الكتالوني، كما تغريم فريق أياكس مبلغ قدره 52 ألف يورو، بسبب جماهيره وإلقاء مقذوفات أمام يوفنتوس في دور الثمانية بالعاشر من نيسان الماضي".واضافت أنه "تم تغريم نادي توتنهام 10 آلاف يورو، بسبب سلوك المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق، بسبب سوء السلوك في مواجهة أياكس بنصف النهائي".

وتابعت أنه "كذلك تم توقيع عقوبة مالية على نادي بورتو البرتغالي، قدره 42 ألف يورو، بسبب سوء التنظيم أمام ليفربول، وتم إيقاف مدرب الفريق لمباراة واحدة".

واكملت الصحيفة، "على مستوى بطولة الدوري الأوربي، وقع الاتحاد عقوبة مالية على نادي آينتراخرات فرانكفورت قدرها 34 ألف يورو، بالإضافة إلى نادي بنفيكا البرتغالي بغرامة قدرها 1000 ألف يورو".

