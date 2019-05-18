القوة الجوية يعبر الحدود في الوقت القاتل

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2019-05-17 | 23:21
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تمكن فريق القوة الجوية، من خطف فوزٍ في الوقت القاتل امام ضيفه الحدود، بتغلبه عليه 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع الثامن من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.
ولم تبوح المباراة باسرارها إلا عند الدقيقة 85، حين تمكن عماد محسن من تسجيل الهدف الاول للصقور، ليتمكن الحدود من تعديل الكفة بعد دقيقتين فقط عن طريق اللاعب حسين رضا.
لتشتعل المباراة وتصل الى قمة ذروتها ويتمكن سعد ناطق من خطف هدف الفوز في الدقيقة 93، ليهدي الصقور فوزاً صبعاً عزز موقعه في الوصافة.
التعادل اوصل القوة الجوية الى النقطة 58 في المركز الثاني، فيما اوقفت الخسارة رصيد الحدود عند النقطة 32 في المركز الثالث عشر.
وفي مباراة اخرى، تعادل النفط مع اببحري بهدفين لكل منهما.
لتشتعل المباراة وتصل الى قمة ذروتها ويتمكن سعد ناطق من خطف هدف الفوز في الدقيقة 93، ليهدي الصقور فوزاً صبعاً عزز موقعه في الوصافة.
التعادل اوصل القوة الجوية الى النقطة 58 في المركز الثاني، فيما اوقفت الخسارة رصيد الحدود عند النقطة 32 في المركز الثالث عشر.
وفي مباراة اخرى، تعادل النفط مع اببحري بهدفين لكل منهما.
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.