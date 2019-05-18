القوة الجوية يعبر الحدود في الوقت القاتل

ولم تبوح المباراة باسرارها إلا عند الدقيقة 85، حين تمكن عماد محسن من تسجيل الهدف الاول للصقور، ليتمكن الحدود من تعديل الكفة بعد دقيقتين فقط عن طريق اللاعب حسين رضا.

لتشتعل المباراة وتصل الى قمة ذروتها ويتمكن سعد ناطق من خطف هدف الفوز في الدقيقة 93، ليهدي الصقور فوزاً صبعاً عزز موقعه في الوصافة.



التعادل اوصل القوة الجوية الى النقطة 58 في المركز الثاني، فيما اوقفت الخسارة رصيد الحدود عند النقطة 32 في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة اخرى، تعادل النفط مع اببحري بهدفين لكل منهما.

