اصابة معاون مدير عام بوزارة الاسكان بهجوم مسلح في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على سيارة معاون مدير عام في وزارة الاسكان والبلديات ويدعى (ح خ س) في منطقة حي اور شرقي بغداد، ما ادى الى اصابته بجروح".

واضاف المصدر ان "المسلحين تمكنوا من الهروب ولم تستطع كاميرات المراقبة تحديد هوياتهم"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.