مصدر أمني سوري: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

ونقلت سبوتنك عن المصدر قوله ان "الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر أن "الأصوات التي تم سماعها بمحيط العاصمة دمشق ناجمة عن إطلاق 4 صواريخ أرض جو من منصاتها في مناطق ريف دمشق".



وأكد "الصواريخ الأربعة أصابت أهدافها بدقة وأسقطتها في الريف الجنوبي الغربي لدمشق قرب المثلث السوري اللبناني مع حدود الجولان المحتل".

وكان مصدر عسكري سوري أفاد بأن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت لأهداف معادية جنوب غرب دمشق.

وأكد مصدر عسكري بالقنيطرة أنه تم إطلاق 4 صواريخ أرض جو من مرابض الدفاع الجوي السوري بريف دمشق وتصدت لأهداف معادية فوق القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع الجولان المحتل.



وأشار المصدر العسكري أنه تم التصدي لـ 6 أهداف معادية وتم إسقاط عدد منها.

وأفاد المصدر بأن "الأهداف المعادية عبرت من الأراضي المحتلة فوق المنطقة الأممية العازلة شمال القنيطرة قبل أن تبدأ المضادات الأرضية السورية بالتصدي لها".

ولفت المصدر إلى أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام منظومات الدفاع الصاروخي "إس 300" للعدوان الصهيوني على الأراضي السورية".

