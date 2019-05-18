انتشار النفثالين في احد شوارع الديوانية.. والدفاع المدني يتدخل

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في الديوانية تمكنت من السيطرة على حادث انقلاب صهريج محمل بمادة النفثالين التي تضاف إلى مادة البنزين بمركز المحافظة".

واضافت انها "قامت بتبريد المنتوج والحيولة دون اشتعاله والمرابطة بالقرب من الحادث لحين تفريغ المنتوج وإزالة الخطر بالكامل".

