وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في الديوانية تمكنت من السيطرة على حادث انقلاب صهريج محمل بمادة النفثالين التي تضاف إلى مادة البنزين بمركز المحافظة".
واضافت انها "قامت بتبريد المنتوج والحيولة دون اشتعاله والمرابطة بالقرب من الحادث لحين تفريغ المنتوج وإزالة الخطر بالكامل".
واضافت انها "قامت بتبريد المنتوج والحيولة دون اشتعاله والمرابطة بالقرب من الحادث لحين تفريغ المنتوج وإزالة الخطر بالكامل".
كانت هذه تفاصيل خبر انتشار النفثالين في احد شوارع الديوانية.. والدفاع المدني يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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