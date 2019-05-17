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وزير الشباب والرياضة في مقر نادي ريال مدريد

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2019-05-17 | 21:09

وزير الشباب والرياضة في مقر نادي ريال مدريد

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يتوجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الى العاصمة الاسبانية مدريد، بدعوة من نادي الاسباني.
وقال المتحدث باسم الوزارة موفق عبد الوهاب في حديث للسومرية نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، سيتوجه الى اسبانيا الاسبوع المقبل بدعوة من نادي ريال مدريد".

واوضح أن "الوزير سيبحث مع ادارة النادي الملكي سبل التعاون من اجل افتتاح مدارس كروية للنادي في عدد من المحافظات العراقية".


واضاف أن "الوزير سيوجه دعوة لعدد من لاعبي نادي ريال مدريد من اجل التواجد في حفل افتتاح ملعب نادي الزوراء خلال الاشهر المقبلة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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