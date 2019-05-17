وزير الشباب والرياضة في مقر نادي ريال مدريد

وقال المتحدث باسم الوزارة موفق عبد الوهاب في حديث للسومرية نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، سيتوجه الى اسبانيا الاسبوع المقبل بدعوة من نادي ريال مدريد".

واوضح أن "الوزير سيبحث مع ادارة النادي الملكي سبل التعاون من اجل افتتاح مدارس كروية للنادي في عدد من المحافظات العراقية".



واضاف أن "الوزير سيوجه دعوة لعدد من لاعبي نادي ريال مدريد من اجل التواجد في حفل افتتاح ملعب نادي الزوراء خلال الاشهر المقبلة".