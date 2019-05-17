التجارة تعلن انطلاق مهرجان التسوق الدولي بمشاركة محلية ودولية

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مهرجان التسوق الدولي العائلي ينطلق غدا السبت على ارض معرض بغداد بمشاركة دول هي سوريا ومصر والهند والامارات والسنغال و40 شركة محلية ودولية وتقيمه الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية على ارض معرض بغداد الدولي" .واضافت ان "الشركة ستفتتح غدا السبت في الثامنة مساء فعاليات مهرجان التسوق الدولي الذي يقام لاول مرة خلال شهر رمضان الفضيل وبمشاركة محلية وعربية ودولية وتقيمه بالتنسيق مع شركة المروج العربية" .

واوضحت ان "المعرض يقام لفترة 18 يوما ويعمل بوجبتين صباحية ومسائية ويضم منتجات غذائية ومنزلية ومعدات مختلفة اخذت لنظر الاعتبار حاجة العائلة العراقية خلال الشهر الفضيل وايام عيد الفطر المبارك" .

واشار الى ان "فعاليات مختلفة ستقام خلال المهرجان فضلا عن مسابقات ومفاجأت طيلة ايام التسوق في حين ستكون ساحات المعرض الخضراء والنافورات الموسيقية بأنتظار العوائل البغدادية لتقضي اجمل الاوقات الرمضانية في ظل الامن والاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد" .



ودعت الوزارة، المواطنين والعوائل الى "زيارة المعرض والاطلاع على ما يعرض من منتجات مختلفة ستلبي حاجاتهم فضلا عن الاسعار التنافسية التي تباع بها هذه المواد".