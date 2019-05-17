عمليات بغداد تعتقل عصابة لتهريب الاثار وعدد من المطلوبين في العاصمة

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة مشتركة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية مع مفرزة من مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت اليوم من اعتقال عصابة لتهريب الاثار ضمن منطقة الغدير شرقي بغداد".



واضافت القيادة، أن "العصابة مكونة من (3) متهمين، حيث ضبط بحوزتهم عدد من القطع الاثرية معدة للتهريب، كما تمكنت قوة من اللواء (24) فرقة المشاة السادسة وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة الاجرام واستخبارات أبو غريب من اعتقال متهمين اثنين احدهم بالسرقة والأخر وفق المادة 4/إرهاب ضمن قاطع المسؤولية، بالإضافة الى اعتقال متهمين اثنين احدهم بالسرقة والأخر بالخطف، من قبل قواتنا الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشر وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد، ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد"، مبينة انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".





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