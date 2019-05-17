مصدر محلي: السليمانية تلغي رسوم الدخول إلى المحافظة البالغة عشرة آلاف

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الإدارة المحلية في محافظة السليمانية قررت، اليوم، إلغاء قرار فرض رسوم عشرة آلاف دينار للوافدين إلى المحافظة".

وأضاف ان "القرار تسبب بردود فعل شعبية منددة، الأمر الذي أجبر إدارة السليمانية على إلغائه".



وكانت محافظة السليمانية قد قررت الأسبوع الجاري، فرض رسوم بمبلغ عشرة آلاف دينار على الوافدين إلى المحافظة ويستثنى من ذلك الكرد والطلبة.