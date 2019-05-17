المنافذ الحدودية تعلن ضبط شاحنتين للألبسة والاقمشة في طريبيل

واضافت الهيئة، أنه "تم إعادة تخمين قيمة البضاعة واتضح وجود فرق في ترسيم قيمة البضاعة تقدر (10400000)عشرة ملايين وأربعمائة الف دينار عراقي على البضاعة بمجملها مما سبب هدرا بالمال العام".
وتابعت الهيئة، أنه "كما تم ضبط شاحنة محملة ببضائع متنوعة من ضمنها تم ترسيم (فستان مناسبات) ( 120) قطعة ولكن مأتم جرده فعليا (248) قطعة بفارق في قيمة الترسيم (6) ستة مليون دينارعراقي".
واوضحت الهيئة، أنه "تم ضبط الشاحنات عند بوابة المنفذ وخارج الحرم الكمركي بعد إنجاز المعاملة الكمركية، وتم إحالة المواد المضبوطة ووفق محضر اصولي إلى قاضي التحقيق في محكمة الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك".
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