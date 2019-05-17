المنافذ الحدودية تعلن ضبط شاحنتين للألبسة والاقمشة في طريبيل

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نيوز نسخة منه، إن "الهيئة تمكنت من ضبط شاحنتين محملتين باقمشة وبدلات نسائية تم التلاعب باعدادها في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار، إذ تمكنت شعبة البحث والتحري في هيأتنا من ضبط الشاحنة الأولى بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومطابقتها البضائع المحملة على الشاحنة تبين وجود مادة القماش نوع (البولستر) وما تم كشفه وترسم قماش (قديفة) وذلك للتهرب من شمول قماش البولستر ضمن قانون حماية المنتج ودفع النسبة الضريبية 35% والتهرب من دفع الرسم الكمركي".واضافت الهيئة، أنه "تم إعادة تخمين قيمة البضاعة واتضح وجود فرق في ترسيم قيمة البضاعة تقدر (10400000)عشرة ملايين وأربعمائة الف دينار عراقي على البضاعة بمجملها مما سبب هدرا بالمال العام".

وتابعت الهيئة، أنه "كما تم ضبط شاحنة محملة ببضائع متنوعة من ضمنها تم ترسيم (فستان مناسبات) ( 120) قطعة ولكن مأتم جرده فعليا (248) قطعة بفارق في قيمة الترسيم (6) ستة مليون دينارعراقي".

واوضحت الهيئة، أنه "تم ضبط الشاحنات عند بوابة المنفذ وخارج الحرم الكمركي بعد إنجاز المعاملة الكمركية، وتم إحالة المواد المضبوطة ووفق محضر اصولي إلى قاضي التحقيق في محكمة الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك".

