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التجارة تعلن تسويق قرابة مليون طن من الحنطة المحلية

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وقال العاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حصيلة تسويق محصول الحنطة للفترة من (15 نيسان 2019)، لغاية (17 أيار 2019)، بلغت 963155 طناً".

وأضاف أن "تلك الحصيلة كانت بواقع 896033 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الاولى و65531 طنا من الحنطة الناعمة درجة الثانية، واما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع 1591 طنا".


وأشار وزير التجارة، إلى أن "محافظة واسط تصدرت المحافظات من حيث كميات الحنطة المسوقة"، مبيناً أن "المحافظات التي بدأت الحملة التسويقية هي بغداد/ الرصافة وذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء وبابل".

وكان العاني قد أعلن (الأربعاء 15 أيار 2019)، عن تسويق 784535 طنا من الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 14 أيار الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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