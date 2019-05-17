التجارة تعلن تسويق قرابة مليون طن من الحنطة المحلية

وأضاف أن "تلك الحصيلة كانت بواقع 896033 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الاولى و65531 طنا من الحنطة الناعمة درجة الثانية، واما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع 1591 طنا".
وأشار وزير التجارة، إلى أن "محافظة واسط تصدرت المحافظات من حيث كميات الحنطة المسوقة"، مبيناً أن "المحافظات التي بدأت الحملة التسويقية هي بغداد/ الرصافة وذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء وبابل".
وكان العاني قد أعلن (الأربعاء 15 أيار 2019)، عن تسويق 784535 طنا من الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 14 أيار الحالي.
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