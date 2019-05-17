توترات الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط لمواصلة الصعود

وبحلول الساعة (09:31 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم /تموز بنسبة 0.23 بالمائة، أو 17 سنتا إلى 72.79 دولارا للبرميل. وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم / حزيران بنسبة 0.32 بالمائة أو 20 سنتا إلى 63.07 دولارا للبرميل.



وتترقب الأسواق نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ (أوبك+) المقرر في جدة وتترقب الأسواق نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ (أوبك+) المقرر في جدة السعودية 19 أيار الجاري، لبحث تقييم اتفاق خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر منذ مطلع العام الجاري. ويضم تحالف (أوبك+)، الدول الأعضاء في منظمة ( أوبك) بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.



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