ونقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن تراكالو قوله: "في حوالي الساعة الخامسة فجراً ورد بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية "أوكرأيروخا"، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا".



وأضاف تراكالو، أن "سبب الهبوط الاضطراري كان بلاغا من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة"، مؤكداً أن "معدات الكشف عن المتفجرات ومدربو الكلاب توجهوا إلى الموقع، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلاغ بوجود قنبلة يجبر طائرة أوكرانية على الهبوط الاضطراري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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