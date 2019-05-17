البرلمان الإيراني يدعو إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في العراق او قطر

وقال حشمت الله فلاحت بيشة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ندعو إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لتجاوز التوتر بين البلدين".

واضاف ان "هناك طرفا ثالثا يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن".

