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البرلمان الإيراني يدعو إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في العراق او قطر

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وقال حشمت الله فلاحت بيشة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ندعو إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لتجاوز التوتر بين البلدين".

واضاف ان "هناك طرفا ثالثا يستعجل اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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