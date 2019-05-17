وقال المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد أن ورد أخبار من احد المواطنين يفيد بأن أشخاص قاموا بسرقة رأس من الأبقار من داره السكنية داخل القضاء ونقل بواسطة دراجة نارية نوع ستوته، حيث تم إخفاءه في احد هياكل الدور السكنية لغرض بيعه لاحقا في علوة بيع المواشي".



وأضافت المديرية، "تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات الكافية عن المتهمين وتحركاتهم و الإماكن التي يرتادونها وتم وضع كمين لهم وإلقاء القبض عليهم وهم كل من المتهم الرئيسي ( ع - ح - ع ) و ( ح - ط - ح ) و ( ن - م - ع ) تم تدوين أقوالهم ابتدائيا واعترفوا بجريمة السرقة وصدقت أقوالهم قضائيا من قبل قاضي التحقيق المختص وتم توقيفهم وفق أحكام المادة ( 443 ) من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل حيث تمت احالتهما إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".



من جانبه، قال قائد شرطة محافظة المثنى اللواء سامي سعود جفات، إن "قيادة شرطة المثنى بكافة منتسبيها الابطال هم العيون الساهرة على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ويواصلون الليل بالنهار ليكونوا سدا منيعا ضد كل من تسول له نفسة بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة مثمنا جهود المواطنين في التعاون مع الأجهزة الأمنية التي وجدت لخدمتكم وإيصال المعلومات عن الخارجين على القانون".

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كانت هذه تفاصيل خبر اجرام المثنى: اعتقال ثلاثة أشخاص سرقوا رأس بقرة في الرميثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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