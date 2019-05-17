انخفاض بدرجات الحرارة وفرصة لتصاعد الغبار خلال الأسبوع المقبل

وقال عبد اللطيف في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك فرصة لتصاعد الغبار ليل الأحد القادم". وأضاف أن "انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة سيبدأ من يوم الاثنين المقبل، بسبب ضعف تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ويستمر لغاية الخميس".





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