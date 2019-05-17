مؤسس تيلغرام يدعو مستخدمي تطبيقه لاقناع من يستعمل الواتساب بحذفه

واوضح دوروف في مقال ترجمه مركز الاعلام الرقمي، وحمل عنوان " لماذا لن يكون الواتساب آمن " بان العالم في صدمة بسبب ماتعرض له الواتساب من خرق يؤدى لدخول المهاجم لكل محتويات الهاتف، وهو الخبر الذي لم يفاجئ دوروف على حد تعبيره.واشار دوروف الى ان الواتساب يفتقر للامان، ولذلك يحبه اي دكتاتور !!! ، لانه يمنحه امكانية التجسس على المواطنين من مستخدمي التطبيق ، ولذلك تم السماح به في روسيا بينما تم حظر التيلغرام في روسيا !!!

واكد دوروف على اعتماد تيلغرام على المستخدمين لانه لايدفع للصحفيين والباحثين من اجل الترويج له ، ونصح دوروف مستخدمي التيلغرام بإخبار اصدقائهم عنه، واذا اقتنع 3 اشخاص بحذف الواتساب واستبداله بالتيلغرام، فسيكون التيلغرام اكثر شعبية من الواتساب .



وكتب دوروف : بكل سرور ؛ سيموت كل واحد منا في النهاية، لكننا كنوع بشري سوف نعيش فترة من الزمن، ولهذا السبب أعتقد أن تجميع الأموال أو الشهرة أو السلطة أمر غير ملائم ، ان خدمة الإنسانية هي الشيء الوحيد المهم في الحقيقة على المدى الطويل.