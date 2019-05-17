وفاة الشاعر العراقي فوزي كريم في لندن

وأضاف: "سيتوشح الزمن القادم كله بالسواد لأجلك يا فوزي، لكنك لن تغيب عن القلوب والضمائر، نم قرير العين يا صديقي ولتنعم روحك بالسلام".
وفوزي كريم شاعر وناقد ورسام وكاتب موسيقي, كما يعد واحدا من كبار الشعراء في الوطن العربي، ولد في بغداد عام 1945، وأكمل دراسته الجامعية فيها ثم هاجر إلى بيروت عام 1969، وعاد إلى بغداد عام 1972، ثم غادرها ثانية عام 1978 إلى لندن، حتى وفاته اليوم.
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