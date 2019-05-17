الاعلام الامني تنشر رسوما بيانية عن الاخبار التي يبثها داعش

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، اليوم، إنها تتابع الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019 ووجدت 69‎%‎ من الاخبار كاذبة ومظللة وان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا.

ونشرت خلية الاعلام رسوما بيانية عن هذه الأخبار الكاذبة لداعش.