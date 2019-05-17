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الاعلام الامني تنشر رسوما بيانية عن الاخبار التي يبثها داعش

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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، اليوم، إنها تتابع الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019 ووجدت 69‎%‎ من الاخبار كاذبة ومظللة وان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا.

ونشرت خلية الاعلام رسوما بيانية عن هذه الأخبار الكاذبة لداعش.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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