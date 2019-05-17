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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، اليوم، إنها تتابع الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019 ووجدت 69% من الاخبار كاذبة ومظللة وان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا.
ونشرت خلية الاعلام رسوما بيانية عن هذه الأخبار الكاذبة لداعش.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني تنشر رسوما بيانية عن الاخبار التي يبثها داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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