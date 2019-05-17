تدمير اربعة مضافات لـ 'داعش' بعملية امنية في البعاج

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرقة المشاة ٢٠ في الجيش العراقي قامت بعملية بحث وتفتيش لأكثر من 10 قرى جنوب وغرب البعاج بمحافظة نينوى".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القوة تمكنت من تدمير 4 مضافات بداخلها مواد غذائية وأغراض أخرى يستخدمها تنظيم داعش، وتعثر على 200 رأس جمل وتعيدها إلى أصحابها التي كانت قد سُلبت منهم من قبل عناصر التنظيم".



يذكر أن الحشد الشعبي أعلن، في (14 آيار 2019)، عن تسليم مهامه الامنية في البعاج غرب الموصل الى قطعات الجيش.