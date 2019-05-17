وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القوة تمكنت من تدمير 4 مضافات بداخلها مواد غذائية وأغراض أخرى يستخدمها تنظيم داعش، وتعثر على 200 رأس جمل وتعيدها إلى أصحابها التي كانت قد سُلبت منهم من قبل عناصر التنظيم".
يذكر أن الحشد الشعبي أعلن، في (14 آيار 2019)، عن تسليم مهامه الامنية في البعاج غرب الموصل الى قطعات الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر تدمير اربعة مضافات لـ 'داعش' بعملية امنية في البعاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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