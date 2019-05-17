وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اثناء تنفيذ واجب مشترك من قبل دوريات نجدة الشعب مع مفارز مكافحة المخدرات تم القبض على المدعو (س.ص) ضمن حي البساتين في المنطقة المذكورة اعلاه داخل شقته وعثر على اربعة من اجهزة التعاطي اثناء تفتيش الشقة".
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اثناء تنفيذ واجب مشترك من قبل دوريات نجدة الشعب مع مفارز مكافحة المخدرات تم القبض على المدعو (س.ص) ضمن حي البساتين في المنطقة المذكورة اعلاه داخل شقته وعثر على اربعة من اجهزة التعاطي اثناء تفتيش الشقة".
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اثناء تنفيذ واجب مشترك من قبل دوريات نجدة الشعب مع مفارز مكافحة المخدرات تم القبض على المدعو (س.ص) ضمن حي البساتين في المنطقة المذكورة اعلاه داخل شقته وعثر على اربعة من اجهزة التعاطي اثناء تفتيش الشقة".
وأضافت المديرية، أن المعتقل "مطلوب وفق المادة ٢٨/ مخدرات"، مؤكدة أنه "تم تسليمه الى الجهات المختصة وفق اجراءات اصولية".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال مطلوب بتهمة تجارة المخدرات بحوزته اربعة اجهزة للتعاطي شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.