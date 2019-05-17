اعتقال مطلوب بتهمة تجارة المخدرات بحوزته اربعة اجهزة للتعاطي شمالي بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اثناء تنفيذ واجب مشترك من قبل دوريات نجدة الشعب مع مفارز مكافحة المخدرات تم القبض على المدعو (س.ص) ضمن حي البساتين في المنطقة المذكورة اعلاه داخل شقته وعثر على اربعة من اجهزة التعاطي اثناء تفتيش الشقة".وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اثناء تنفيذ واجب مشترك من قبل دوريات نجدة الشعب مع مفارز مكافحة المخدرات تم القبض على المدعو (س.ص) ضمن حي البساتين في المنطقة المذكورة اعلاه داخل شقته وعثر على اربعة من اجهزة التعاطي اثناء تفتيش الشقة".

وأضافت المديرية، أن المعتقل "مطلوب وفق المادة ٢٨/ مخدرات"، مؤكدة أنه "تم تسليمه الى الجهات المختصة وفق اجراءات اصولية".