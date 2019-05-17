ضبط خرقين على انابيب نفط في ديالى

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واوضح ان الأنبوب البلاستيكي ممدود من حقل الدواجن بإتجاه شركة نفط الوسط وعبورها الشارع الرئيسي بثقب الشارع بتجاه منطقة الراشدية گميرا وصولاً الى أحدي البساتين، مضيفة أن الثانية نفس مسار الاولى وعند متابعة مسارهما تم مشاهدة صهريج عدد ٢ خالية من المنتوج.
وبينت أنه تم إستدعاء فريق الصيانة ووحدة حماية الأنابيب النفطية والغازية التابعة الى مستودع نفط الرصافة حيث تبين ان التجاوز حديث وقد تم إجراء الازم ومعالجة الخرق من قبل شعبة الصيانه بحضور قوة من الفوج انفاً وقوة من الجيش العراقي الماسكه للمنطقة، مؤكدا أنه تم استدعاء عدد من الاهالي القريبين من التجاوز لأجراء التحقيق وتقديم المذنبين الى القضاء.
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