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ضبط خرقين على انابيب نفط في ديالى

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وقال البيان، إن قوة تابعة الى مديرية شرطة الطاقة ضبطت في منطقة البدلي البيارق، وبالتحديد بالقرب من حقول الدواجن تجاوزين على الأنبوب ١٦عقدة نفط خام، مشيرة الى العثور على أنبوب بلاستيكي ٢ انج ضغط عالي عدد 2 وبطول ١٤٠٠م وكاك ٢ انج مع عدة كاملة.

واوضح ان الأنبوب البلاستيكي ممدود من حقل الدواجن بإتجاه شركة نفط الوسط وعبورها الشارع الرئيسي بثقب الشارع بتجاه منطقة الراشدية گميرا وصولاً الى أحدي البساتين، مضيفة أن الثانية نفس مسار الاولى وعند متابعة مسارهما تم مشاهدة صهريج عدد ٢ خالية من المنتوج.

وبينت أنه تم إستدعاء فريق الصيانة ووحدة حماية الأنابيب النفطية والغازية التابعة الى مستودع نفط الرصافة حيث تبين ان التجاوز حديث وقد تم إجراء الازم ومعالجة الخرق من قبل شعبة الصيانه بحضور قوة من الفوج انفاً وقوة من الجيش العراقي الماسكه للمنطقة، مؤكدا أنه تم استدعاء عدد من الاهالي القريبين من التجاوز لأجراء التحقيق وتقديم المذنبين الى القضاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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