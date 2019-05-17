الأمم المتحدة ترسل بعثة ميدانية إلى سد الموصل

وقال التقرير إن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق OCHA أرسل بعثة ميدانية إلى سد الموصل بهدف تقييم آليات الاستعداد للطوارئ".

وأضاف ان "إدارة سد الموصل أقرت أنه في حين كان شتاء 2018-2019 من أوفر الفصول المسجلة من حيث كميات المياه، فإن السعة الحالية للسد هي أكثر من كافية لاستيعاب أية تدفقات إضافية".



ولفت الى ان "سد الموصل يشهد صيانة دقيقة لأساساته وجدرانه وستكتمل بحلول شهر تموز/ يوليو 2019" منوها الى "عودة أكثر من 2000 أسرة إلى مناطق سكناها في القرى المتاخمة لسد الموصل".