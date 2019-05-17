العثور على جثة رجل قضى بطعنات سكين شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على جانب طريق في منطقة كسرة وعطش".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة بدت عليها آثار طعنات سكين ومقيدة الايدي"، لافتا الى أن "القوة الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".
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